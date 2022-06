S.Antonino, la Sta al capolinea: si punta a salvare tutti i posti di lavoro

Si parla ormai apertamente di cessazione dell’attività per lo stabilimento Sta di via Abegg 36, azienda che si occupa di produzione e stampaggio plastica per l’indotto automobilistico italiano, acquisita alcuni anni fa dal gruppo Sapa della famiglia Affinita che le ha poi cambiato nome da Selmat in Società Tecnologie Avanzate. La data di chiusura è teoricamente fissata al prossimo 31 luglio, ma non è escluso che la deadline possa slittare ancora di qualche settimana, come auspicano le organizzazioni sindacali. Per tutta la giornata di ieri, giovedì 23 giugno, si è svolta una complessa trattativa fra azienda e parti sociali, conclusasi in serata, per arrivare alla ricollocazione totale dei 110 lavoratori in servizio presso la Sta presso gli altri...

su Luna Nuova di venerdì 24 giugno 2022