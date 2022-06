Da Chiusa S.Michele alla Francia, pedalando sulla strada di Libero

Hanno pedalato per 790 chilometri e sei giorni ripercorrendo la strada che Libero Usseglio fece a 12 anni, insieme a suo padre Giovanni, lasciandosi per sempre alle spalle il loro paese d’origine, Chiusa di San Michele. Dalla valle di Susa a Cadeilhan, un piccolo paese agricolo del sud della Francia, a 80 chilometri da Tolosa. Ci arrivarono il 29 marzo del 1923, quasi cento anni fa, su uno dei principali percorsi dei contadini valsusini verso le fertili terre transalpine, lasciate incolte dopo che la grande strage della prima guerra mondiale aveva svuotato le campagne e le generazioni della Guascogna. Un’avventura che i quattro protagonisti hanno vissuto per sé, gli amici e i parenti. L’idea era venuta a Fabrizio Rivotto già prima del periodo Covid. I contatti con...

su Luna Nuova di martedì 28 giugno 2022