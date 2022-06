Gioachino Sada, "eminenza grigia" del Pci e fautore dell’asse socialista

Gioachino Sada nacque a Sangano il 28 agosto 1928 e morì il 5 maggio 2018, all’età di quasi 80 anni, a Buttigliera, nella casa di riposo Madonna dei Boschi, di proprietà dei comuni amici e già compagni socialisti Elio Bertolo e Mary Amerio, nella quale aveva trascorso gli ultimi mesi di vita in condizioni di salute sempre più precarie. Il padre di Gioachino, Aristide, era nato nella borgata Sada di Trana nel 1885 ed era morto nel 1964 all’età di 79 anni, dopo una vita intensa ed avventurosa: volontario nell’esercito a 17 anni, poi minatore in Sud Africa e ristoratore in Argentina, fino al ritorno in Italia nel 1925 ed al matrimonio con Maria Gallo (1899-1995), la maestra elementare, cattolica - che viveva ed insegnava nella grande casa di Benna Bianca...

su Luna Nuova di martedì 28 giugno 2022