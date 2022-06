Grugliasco, iniziati i lavori sul cavalcaferrovia

Sono iniziati ieri con lo smontaggio di spartitraffico e guard-rail i lavori di manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia di corso Torino. Per effettuare questi primi interventi non è stato necessario modificare la viabilità istituendo il senso unico alternato di circolazione. Dispositivo che è entrato in vigore da ieri sera. Sempre ieri inoltre, i tecnici di Rfi hanno provveduto a modificare la data di inizio lavori riportata sui...

Su Luna Nuova di martedì 28 giugno 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo