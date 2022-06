Rivoli, pronto sono Gerry Scotti: ma è uno scherzo di Deejay

Clicca per ascoltare la telefonata a partire dal minuto 9:

www.deejay.it/programmi/ciao-belli/puntate/ciao-belli-del-24-06-2022

Rispondere al telefono e sentire dall’altro capo la voce di Gerry Scotti che ti invita a partecipare a “Guess my job” fantomatico gioco in cui il concorrente è chiamato ad indovinare la professione di un personaggio dal nome improponibile. Gli appassionati di “Ciao Belli”, programma radiofonico in onda da 25 anni su Radio Deejay, sanno che stiamo parlando della parodia creata da Dj Angelo e Roberto Ferrari ed interpretata da Claudio Lauretta, uno dei...

Su Luna Nuova di martedì 28 giugno 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova