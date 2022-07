Grugliasco, doppio tricolore per "atleti speciali"

Grugliasco sugli scudi nei campionati promossi dalla Fssi, la Federazione sport sordi Italia. Quest’anno sono arrivati due titoli italiani, nel padel e nella pallavolo femminile. Luca Brandani, insieme al rivolese Alberto Franchi, si è laureato campione d’Italia 2022 di padel a fine maggio. La coppia, tesserata per il Gruppo Sportivo Sordi Alba ha vinto il titolo durante il torneo che si è disputato al nuovo Palavillage di via Lucio Battisti. E per il coach Stefano Capello...

Su Luna Nuova di venerdì 1 luglio 2022