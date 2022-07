S.Ambrogio, Sacra e Unesco: un passo avanti con la Consulta

Con l’adesione della Consulta di Torino, formalizzata martedì 28 giugno, è stato compiuto un altro passo avanti per ottenere l’ambito riconoscimento Unesco al sito seriale “Early Benedictine Settlements in Italy”, di cui fa parte la Sacra di San Michele insieme agli insediamenti di Subiaco, Montecassino, Farfa, San Vincenzo al Volturno, San Pietro al Monte, Sant’Angelo in Formis e San Vittore alle Chiuse: un iter lungo e complesso, un percorso a tappe che richiede la predisposizione di una documentazione approfondita e rigorosa, redatta da un comitato scientifico composto da esperti nello studio e nella valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-artistico. Ricordiamo che lo studio tematico per il perfezionamento del dossier di candidatura è stato...

su Luna Nuova di venerdì 1 luglio 2022