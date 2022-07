Siccità, la crisi passa fra filari e oliveti

Viticoltura e olivicoltura. In due parole il patrimonio agricolo mediterraneo, e italiano in particolare. Da alcuni anni anche valsusino. Anzi, il futuro valsusino, con i cambiamenti climatici in corso, sarà sempre più segnato da queste due colture che richiedono sole. Tanto. Ma non troppo. Anche loro hanno un limite oltre cui la pianta, soprattutto se molto giovane, risponde allo stress idrico e di calore con la perdita prima dei frutti e poi delle foglie; ma a volte è la stessa pianta a lasciarci le penne...

