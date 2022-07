«Ancora senza cassa da aprile»: protesta all’Alcar di Vaie

I mesi passano, ma di pagamenti neanche l’ombra. Inizia a farsi pesante la situazione per gli ex dipendenti Alcar lasciati a casa dopo il definitivo passaggio di proprietà all’Aim srl, controllata dal gruppo bergamasco Ovv spa, che dopo l’accordo sindacale sottoscritto nel mese di febbraio e approvato dai lavoratori ha definitivamente rilevato, il 31 marzo scorso, i due stabilimenti metalmeccanici di Vaie e Lecce. A Vaie, nello specifico, sono stati riassorbiti 68 lavoratori su 127: per i rimanenti 59, rimasti in forza al fallimento Alcar, si è aperta la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2022, con l’inserimento in un “bacino di prelazione” dal quale Aim dovrà assumere in via prioritaria nei prossimi 18 mesi, anche a tempo determinato, in presenza di eventuali...

su Luna Nuova di martedì 5 luglio 2022