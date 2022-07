Autoporto Tav: lavori "in house" per la Sitaf

Secondo Telt, la società incaricata di realizzare la sezione transfrontaliera della Torino-Lione, l’area al confine tra San Didero e Bruzolo sarebbe ora pronta per l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto, opera necessaria per consentire il trasferimento di quello attuale di Susa-Traduerivi, destinato a fare posto ai cantieri per la stazione internazionale: la Sitaf, società concessionaria dell’A32 Torino-Bardonecchia, ha infatti scelto di avvalersi della possibilità di eseguire i lavori “in house”, procedendo così direttamente con la realizzazione dell’autoporto. Sarebbe questa, secondo quanto comunicato dalla stessa Telt, la soluzione al pasticcio culminato nella recente revoca della procedura di gara d’appalto per la realizzazione del nuovo...

su Luna Nuova di martedì 5 luglio 2022