Giaveno: il terzo Palio delle Borgate va ai blu della Buffa

Sono i blu di borgata Buffa i trionfatori della terza edizione del Palio delle Borgate svoltasi domenica nei prati di Villa. La squadra classificata seconda è quella di Ponte Pietra e terza S.Martino. Nonostante il gran caldo, le squadre sono state supportate da molti tifosi e si sono sfidate in tantissimi giochi, alcuni dei quali nuovi, pensati per l’occasione. Al mattino quindi si sono svolte le competizioni di corsa nei sacchi, tiro alla fune e beer balance, mentre al pomeriggio il warrior track, la gara di spinta delle rotoballe, la novità sci nei prati e la divertentissima gara di “scivola e bevi”. La prossima edizione del Palio si terrà il prossimo anno in borgata Sala. L’associazione Palio delle Borgate è molto soddisfatta, così come l’amministrazione che ha...

su Luna Nuova di martedì 5 luglio 2022