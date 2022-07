Ma che "Musica Maestro": a Manuel l'extra contest dedicato agli Alpini

Lo storico maestro della Fanfara Ana Val Susa Danilo Bellando impegnato nell’esecuzione di “Tranta Sold”, l’inno degli alpini, in via Palazzo di Città, di fronte all’abitazione della famiglia Bartolotti, per l’emozionante omaggio a Gianfranco, per anni capogruppo di Susa e vicepresidente della Sezione Val Susa. Il tutto racchiuso dalla quinta di un altro ottone della Fanfara, volutamente sfocato per non prevalere sul soggetto principale. Titolo, “Musica Maestro”. È questo lo scatto vincente del contest fotografico di Luna Nuova dedicato ai 100 anni di fondazione della Sezione Ana Val Susa. Ha raccolto quasi l’unanimità dei voti dei componenti della nostra redazione. L’autore è villarfocchiardese, anche se da un po’ di tempo si è trasferito con la famiglia...

su Luna Nuova di martedì 5 luglio 2022