Le 150 montagne della sezione Cai di Susa

Ci sono compleanni e Compleanni. Quello che si accinge a festeggiare la sezione Cai di Susa appartiene alla seconda categoria. Sì, perché un secolo e mezzo, pur intervallato da periodi di vacatio, significa passare in mezzo alla storia dall’Unità d’Italia ai nostri giorni. Non fu un caso che molte delle storiche sezioni del Club Alpino Italiano nacquero pochi anni dopo il 1861. C’era l’amore per la montagna, per la scoperta, per l’avventura, perché scalare con i mezzi dell’epoca non era certo cosa agevole, ma c’era anche la volontà identitaria di appropriarsi, anzi per alcuni di riappropriarsi, di quelle cime. Non a caso la prima salita in assoluto del Cai di Susa fu quella alla Rocca d’Ambin, baluardo al confine con la Francia e cuore del massiccio dove nacque...

- Storia di una sezione nata liberale

- Fino a Ferragosto un mese di cose belle

- La squadra e la capitana Aurora Adini

- Ricordi e imprese di Reynaud, "il senatore"

inserto speciale di 6 pagine su Luna Nuova di venerdì 8 luglio 2022