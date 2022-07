Lunedì sciopero alla Tecnositaf: in 160 a rischio

Dopo la formale apertura, il 30 giugno, dello stato di agitazione, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Ugl hanno indetto per lunedì 11 luglio una prima giornata di sciopero per il personale Tecnositaf, azienda leader nella realizzazione di sistemi per la gestione del traffico: la mobilitazione, con copertura di tutti i turni di lavoro, si terrà a Torino a partire dalle 10 in piazza Palazzo di Città, di fronte al municipio. Resta dunque alta la preoccupazione tra i 160 addetti della società controllata interamente da Sitaf, concessionaria dell’A32 Torino-Bardonecchia, la cui nuova proprietà legata al gruppo Astm, dopo l’acquisizione delle quote pubbliche di Città di Torino e Città metropolitana e il passaggio di Sitaf a maggioranza privata, ha annunciato l’intenzione di...

su Luna Nuova di venerdì 8 luglio 2022