Siccità: è "stato di emergenza" per il Piemonte

Con il via libera del consiglio dei ministri alla richiesta dello “stato di emergenza” legato alla siccità, sono in arrivo nel Torinese oltre 209mila euro per 23 interventi, di cui 155mila per opere in somma urgenza e 54mila per il trasporto dell’acqua con autobotti che riguardano anche sette comuni di valle di Susa e val Sangone. Le cifre fanno parte di un più ampio finanziamento per l’emergenza siccità che riserva al Piemonte 7,6 milioni di euro per intervenire sulla carenza idrica che da settimane sta mettendo a dura prova il territorio. In totale quasi 6,8 milioni di euro sono destinati a 102 interventi di somma urgenza e più di 800mila euro saranno utilizzati per 142 interventi di trasporto dell’acqua con le autobotti. «Si tratta di un primo stanziamento...

su Luna Nuova di venerdì 8 luglio 2022