Due incendi nella notte fra Avigliana e S.Ambrogio

Notte impegnativa per i vigili del fuoco del comando di Torino, che hanno dovuto fronteggiare una serie d'incendi in bassa valle di Susa. Poco prima della mezzanotte alcune masserizie sono andate in fiamme ad Avigliana, in via Moncenisio: il rogo ha richiesto l'intervento delle squadre dei volontari del locale distaccamento assieme a quella di Almese e della "41" di Grugliasco. Fiamme anche in una vicina legnaia, spente sempre dalle forze impegnate nel soccorso tecnico. Successivamente altro rogo a Sant'Ambrogio, dove in un magazzino-deposito un grande incendio ha coinvolto anche un furgone. Numerose le squadre dei volontari e permanenti in azione per spegnere e mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.