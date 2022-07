Avigliana: 19enne annega nel lago Grande

Si chiamava Eduard Scripnic il ragazzo morto annegato nel lago Grande sabato notte, aveva 19 anni, di cittadinanza moldava, era in Italia da pochi mesi ospite di parenti immigrati. La causa e la dinamica esatte dell’incidente che ne ha spezzato la vita sono ancora al vaglio degli inquirenti. Eduard Scripnic era in compagnia di un cugino ed un amico. Sabato sera, per passare il tempo, avevano deciso di raggiungere l’area attrezzata del parco, sulla riva del lago, quella in paese nota come “Baia dei Porci”, divenuta meta abituale di molti giovani in cerca di qualche ora di svago e refrigerio. Durante il bagno qualcosa è andato storto: Eduard non è più riuscito a raggiungere la riva, né i compagni di gita sono riusciti a soccorrerlo. Hanno dato l’allarme al 112...

su Luna Nuova di martedì 12 luglio 2022