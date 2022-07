Condove, un "Nuovo 100X" che vale 1 milione: è caccia al fortunato

A Condove, da giovedì scorso, non si parla d’altro. Perché non capita proprio tutti i giorni che in un piccolo Comune di meno di 5mila anime venga staccato e venduto un biglietto del valore di un milione di euro. Un milione, sì. Che al netto di una tassazione del 20 per cento sulla parte eccedente l’importo di 500 euro per i premi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, come stabilito dalla legge numero 160 del 27 dicembre 2019, riduce l’importo a poco meno di 800mila euro. Una cifra che non ti aggiusta la vita: te le cambia proprio, permettendoti ciò che verosimilmente non ti sei mai potuto permettere, o comunque di toglierti più di qualche bello sfizio. Non si ricorda, in tempi recenti, una vincita così ricca in valle di Susa, per lo meno...

su Luna Nuova di martedì 12 luglio 2022