I deputati di Mélenchon al fianco dei No Tav

Da che quella in corso doveva essere, per il fronte No Tav, la legislatura con le sponde numericamente più sostanziose nel parlamento italiano, ora il movimento, dopo le piroette M5S e lo sfaldamento pentastellato, si trova a cercare alleati nella nuova assemblea nazionale francese, eletta poche settimane fa durante le elezioni legislative. In particolare nel movimento unitario Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) guidato da Jean-Luc Mélenchon e composto da Lfi, Verdi, Partito socialista e Partito comunista, divenuto il primo partito di opposizione nell’assemblea nazionale, che al suo interno conta anche deputati contrari alla nuova linea ad alta velocità Torino-Lione: domenica 10 luglio a San Didero sono venuti in visita i deputati Marie-Charlotte Garin (écologiste, Rhône Alpes, la regione di Lione), Gabriel Amard (Lfi, anche lui della Rhône Alpes) e Jean-François Coulomme (Lfi, Savoia), tutti con fascia tricolore blu-bianco-rosso...

su Luna Nuova di martedì 12 luglio 2022