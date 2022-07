Susa, Itis Ferrari: lacrime e diploma per Samuele e Loris

Samuele Naitza si sarebbe dovuto diplomare proprio in questi giorni. Loris Infante aveva lasciato la scuola per il lavoro, ma era un piccolo genio della meccanica. Così il loro istituto, l’Enzo Ferrari di Susa, ha deciso di conferire loro lo stesso il diploma, anche se purtroppo i due ragazzi non sono più con noi, portati via da un destino crudele a pochi mesi l’uno dall’altro. Il vero diploma arriverà dal Ministero con i suoi tempi, ma la scuola ha voluto radunare tutti i compagni di classe per quella che è stata una festa, anche se con momenti di forte commozione. Il fratello di Samuele, Erik, e la fidanzata di Loris, Eleonora, che porta ancora sul corpo i segni del terribile incidente di Pasqua...

Su Luna Nuova di martedì 12 luglio 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova