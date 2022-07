Almese: la civetta ferita salvata a Milanere tornerà a volare

Sta bene e tornerà a volare la civetta che nel tardo pomeriggio di mercoledì è stata trovata in una siepe di via Case Nuove da uno dei residenti. Il piccolo rapace notturno ha un’ala ferita, motivo per cui non riusciva più a volare. «Siamo stati contattati da una signora, che non sapeva come comportarsi, temeva che l’animale potesse essere aggressivo - racconta la comandante della polizia municipale Gianfranca Marotta - Dopo un sopralluogo abbiamo pensato di chiamare il veterinario Mauro Moretta, che una volta accorso ha visitato il volatile e poi l’ha messo in una scatola per portarlo al Canc». A condurlo alla clinica veterinaria di Grugliasco, sono stati proprio gli agenti della polizia municipale. «A parte l’ala ferita, stava bene. Ali ferite o fratturate sono le...

su Luna Nuova di venerdì 15 luglio 2022