Grugliasco, Magister Harmoniae incanta piazza della Signoria

Esperienza indimenticabile per il coro e l’orchestra Magister Harmoniae dell’associazione Musica Insieme. Sabato scorso si sono esibiti in piazza della Signoria nell’ambito del prestigioso “Firenze Youth Festival”, il Festival internazionale delle orchestre giovanili, dove hanno avuto l’onore di rappresentare l’Italia. Venerdì il concerto alle Terme Tettuccio di Montecatini Terme e sabato a Firenze nella Loggia dei Lanzi in una piazza stracolma di...

Su Luna Nuova di venerdì 15 luglio 2022