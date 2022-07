Orbassano, il benefattore amico degli studenti

Davvero una bel gesto che, come tutti gli atti di vera e disinteressata beneficenza, resterà senza firma. Un cittadino ha donato al Comune un grosso quantitativo di articoli di cancelleria e altro materiale scolastico. E ha chiesto che la sua identità non fosse divulgata. E così ieri è iniziata la distribuzione delle sacche dono realizzate nell’ambito del progetto dell’amministrazione comunale “Pronti, partenza, via. Il Comune a sostegno della scuola e degli...

Su Luna Nuova di venerdì 15 luglio 2022