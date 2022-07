S.Giorio: tre feriti nello scontro del Malpasso

È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto all’imbrunire di martedì in località Malpasso, al confine con Villarfocchiardo. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 21, fra due Renault, una Clio ed un Twingo. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Susa, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Susa ed ai volontari di Borgone-S.Antonino ed alle ambulanze del 118, la vettura che viaggiava in direzione S.Giorio avrebbe invaso la corsia opposta, urtando l’auto che percorreva l’ex statale 24 in direzione opposta, finendo poi la sua corsa a testa in giù dopo essere salita sulla sponda della strada...

