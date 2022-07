Vaccini, via alle quarte dosi per gli over 60

Chi di noi non conosce persone che, complice la contagiosissima sottovariante Omicron5, si siano infettate durante questa anomala quinta ondata estiva di Covid? Anche sul nostro territorio l’impennata dei casi è palpabile, tuttavia il Piemonte è al momento in Italia la regione con l’incidenza di positivi più bassa, pur in crescita, dopo la Valle d’Aosta: l’indicatore è di 828 casi ogni 100mila abitanti (settimana dal 4 al 10 luglio, in quella precedente era di 611,4), a fronte di un valore nazionale di 1229,5 (settimana precedente 922,2). I dati emergono dal focus settimanale della Regione Piemonte sulla situazione epidemiologica diffuso mercoledì 13 luglio: anche l’occupazione dei posti letto ordinari, alla data del 12 luglio, si attesta al 7,8 per cento...

su Luna Nuova di venerdì 15 luglio 2022