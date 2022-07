Collegno, intorno alla nuova Matteotti cambierà la viabilità

Partiranno nei prossimi giorni gli interventi di rigenerazione di via Bligny a Collegno e via Vandalino, tra Collegno e Grugliasco. Una riorganizzazione della viabilità in queste vie, e anche in alcune strade limitrofe di importante collegamento tra Collegno e Grugliasco, che nasce dalla necessità di dare a ciascun utente della strada il proprio spazio. Il progetto, presentato pubblicamente più volte in assemblee a Collegno per i residenti delle...

Su Luna Nuova di martedì 19 luglio 2022