Da Stupinigi, buone notizie per la variante di Borgaretto

Avrà ripercussioni importanti anche per Orbassano e Beinasco l’accordo attuativo del protocollo di valorizzazione del complesso urbano e rurale di Stupinigi siglato ieri insieme ai Comuni di Nichelino, Candiolo, None e Vinovo. Previste una serie di attività condivise e coordinate per lo sviluppo culturale, ambientale e socio-economico per complessivi 21 milioni di euro. Accordo cui aderiscono anche Regione, Città metropolitana, Comune di...

Su Luna Nuova di martedì 19 luglio 2022