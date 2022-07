Giaglione: scontro fra fuoristrada sulla statale del Moncenisio

È ricoverata all’ospedale di Susa la donna rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio in un incidente sulla statale 25 del Moncenisio, all’altezza del secondo bivio per Giaglione. Lo scontro è avvenuto nel tornante nei pressi della vecchia casa cantoniera in località Prà Dzua. Ad avere la peggio è stato un Suzuki Jimny, con a bordo due anziani di Orbassano, che stavano salendo in direzione Moncenisio. La loro vettura è stata centrata in pieno da un altro fuoristrada, un Toyota...

Su Luna Nuova di martedì 19 luglio 2022