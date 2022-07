Mattie, domenica di fuoco nell'ex discarica di Camposordo

Siccità, carenza d’acqua, temperature ben al di sopra della media stagionale e, non ultima, la presenza di uno o più incendiari. Non c’è pace per la valle, che anche questo fine settimana ha dovuto combattere con i roghi. È accaduto nel territorio al confine fra Mattie e Susa, in località Camposordo, nel pomeriggio di domenica. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16, nel versante che da Traduerivi sale verso l’ex discarica consortile. Trovando facile esca tra l’erba rinsecchita e le roverelle, si sono arrampicate velocemente anche sul lotto 3 dell’ex discarica, quello più ad Est, dove tra l’altro ci sono gli impianti di raccolta del biogas che sprigiona ‘enorme montagna di rifiuti ormai sotterrati da tempo...

Su Luna Nuova di martedì 19 luglio 2022

