Traffico di cocaina nelle due valli: sette arresti

Che la cocaina non sia più, o per lo meno non solo più “la droga dei ricchi”, è un dato ormai assodato. Ma il mercato della “neve” tira ancora e, anche se non più come un tempo, è sufficientemente remunerativo. Il prezzo si è abbassato, ma in compenso la quantità in circolazione è aumentata. Tanto da far gola al mercato locale. Una fitta rete che però ieri mattina ha subito un duro colpo da parte dei carabinieri. Sei persone in carcere, una agli arresti domiciliari e una con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: si tratta di sei italiani e due albanesi, gravemente indiziati di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. È questo il bilancio della vasta operazione condotta ieri mattina tra valle di Susa e val Sangone dai carabinieri della compagnia...

su Luna Nuova di martedì 19 luglio 2022