Siccità e incendiari, ancora fiamme in valle

La dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi serve a qualcosa? A giudicare dalle prime ore dalla sua emissione si direbbe proprio di no. Gli incendiari, che con questo clima torrido e la siccità di boschi e pascoli hanno di che divertirsi, del resto non guardano sicuramente il calendario e le restrizioni regionali per mettere in atto il loro folle disegno. Al massimo un’occhiata alle previsioni meteo: meglio se l’incendio è sospinto da una leggera brezza o meglio ancora da un sostenuto foehn da Nord-Ovest. Così, proprio nel giorno dell’entrata in vigore della seconda dichiarazione annuale dello stato di massima pericolosità, ecco il primo rogo...

Su Luna Nuova di venerdì 22 luglio 2022