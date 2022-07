Angelo Voyron: l’imprenditore e abile tessitore che ancorò il Psdi alla sinistra

Angelo Voyron nacque a Cesana il 5 aprile 1927, da una famiglia cesanese da generazioni, ma in antichità proveniente dalla vicina Francia. Il padre Luigi fu vicesindaco di Cesana negli anni ’50 e ’60 e trasmise ad Angelo la passione politica; la madre, Giuseppina Blanchet, anche lei di Cesana, fu casalinga. Angelo si diplomò perito industriale a Pinerolo nel 1945 e nel 1946 venne assunto dalla Sapav, l’azienda di trasporti e di sgombero neve della famiglia Agnelli per la quale lavorò dapprima a Pinerolo, poi a Sestriere (occupandosi dello sgombero neve delle strade statali e del comune) ed infine ad Oulx, fino al 1965, anno in cui divenne responsabile per tutta la valle di Susa. Nel 1949 sposò Cesarina (Rina) Perron, nata a Oulx nel 1928, con...

su Luna Nuova di martedì 26 luglio 2022