Elezioni politiche 2022: il taglio parlamentari "regala" collegi enormi

La frittata è fatta: con la repentina caduta del governo Draghi e le elezioni anticipate al 25 settembre, l’Italia torna alle urne con il “Rosatellum” e tutte le magagne che la nefasta legge elettorale, varata in vista delle politiche 2018, si porta dietro. Ma c’è un “di più”, rispetto a quattro anni fa: il taglio dei parlamentari varato con il referendum del settembre 2020, che ridurrà i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. Si era detto che la conditio “sine qua non” per il Sì al referendum da parte dei principali partiti (M5S, Pd, Lega, Fratelli d’Italia) era far seguire alla sforbiciata una riforma della legge elettorale. Per oltre un anno, con la pandemia di mezzo, la questione è stata accantonata. Qualche settimana fa il tema era tornato in agenda, con...

La giavenese Daniela Ruffino, deputata uscente del collegio valli, eletta con Forza Italia sull’uninominale ma poi passata prima a Coraggio Italia di Giovanni Toti e poi ad Azione di Carlo Calenda, ha vissuto con grande delusione il passaggio della caduta del governo Draghi: «Nessuno si immaginava che questa crisi di governo potesse avere così tanti attori e “sicari”. Una scena miserabile, in cui Lega, Forza Italia e M5S hanno fatto prevalere un mero calcolo elettorale basato sui sondaggi: se davvero è stata proposta a Berlusconi la presidenza del Senato in cambio di questo delitto politico, quello che provo è un sentimento di delusione, sgomento e incredulità. Soprattutto nei confronti di Forza Italia, che ha sempre tenuto un atteggiamento...

su Luna Nuova di martedì 26 luglio 2022