Il cielo è ancora blu sopra Susa: nono sigillo per Traduerivi

Sole, sudore, polvere. Sono costanti del Torneo storico dei Borghi di Susa. L’arena romana, teatro delle gare, è un bacino che trasuda calore, non soltanto per il tifo accesso delle fosse dei sei Borghi. Siamo a luglio, e il pomeriggio della domenica del Torneo, si sa, è caldo. E il Palio bisogna sudarselo, in senso letterale. Ma quest’anno è particolare: c’è il ritorno delle gare in arena dopo i due anni di stop per la pandemia, e c’è soprattutto l’ondata di calore che avvolge anche Susa e la sua valle e che non sembra volersi attenuare, nonostante il bel temporale del sabato pomeriggio. Qualcuno ha accusato un malore nel corso della benedizione del Palio in cattedrale, la domenica mattina, e c’è preoccupazione per quello che potrà succedere nel pomeriggio in quel catino bollente non soltanto di passione. Tanto che la Pro Susa aveva addirittura annullato la tradizionale sfilata fino in arena e posticipato di un’ora l’inizio delle gare...

Su Luna Nuova di martedì 26 luglio 2022