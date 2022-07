Alta Felicità: domani puntata su S.Didero

Tanta musica, sport, presentazioni di libri, cibo, natura, dibattiti all’insegna dell’ecosostenibilità, come ogni anno. E poi, l’immancabile “gita” sui luoghi dell’alta velocità, che quest’anno per la prima volta metterà al centro il cantiere-fortino per la costruzione del nuovo autoporto di San Didero. Il Festival Alta Felicità, promosso dal movimento No Tav in collaborazione con il Comune di Venaus, giunto alla sua sesta edizione, è pronto a tornare sulla scena, dopo un anno forzatamente in versione ridotta e un anno, il 2020, in cui la manifestazione era saltata causa rialzo dei contagi Covid. L’appuntamento è a Venaus, in borgata 8 Dicembre, da oggi, venerdì 29, a domenica 31 luglio. La gita al cantiere-fortino di San Didero, tuttora privo di lavorazioni per...

su Luna Nuova di venerdì 29 luglio 2022