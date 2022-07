Due ettari di orti e 200 animali: la scelta di vita di Eric Rossero

Una fattoria con oltre 200 animali di piccola taglia, se si eccettuano tre caprette da compagnia e Pumba, un maiale vietnamita che si fa fare le coccole come una cagnolino e si accovaccia goduto se gli gratti la schiena, e già un paio di ettari di orti distribuiti fra Mattie, Bussoleno, S.Giorio e Chianocco. Ha solo 21 anni, ma ha già le idee chiare in testa su quello che vorrà fare da grande, il contadino. Lui è Eric Rossero, che da circa un anno e mezzo ha aperto “Ross agri-farm”, in frazione Combe 10 a Mattie, al confine con Bussoleno...

