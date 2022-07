Perfetta Letizia: la storia della pianista valsusina oltreoceano

Studia pianoforte e insegna pianoforte in Canada, vuole fare della musica la sua vita e ha tutte le carte in regola per farlo. Rachmaninov e Schumann i suoi compositori “best”, oltre all’intramontabile Beethoven: il primo concerto che ha ascoltato era proprio suo. La pianista oltreoceano arriva da Sant’Antonino, dove è cresciuta e dove conserva le sue radici: Letizia Pent, 29 anni. Figlia d’arte che con una mamma e un papà così, non poteva che venire al mondo con il pentagramma nel sangue: Rita La Vecchia canta come soprano al Teatro Regio di Torino, Marco Pent ha studiato pianoforte e composizione e dirige la cantoria parrocchiale di Sant’Antonino, dopo aver fondato e diretto il coro Centomontagne dell’Istituto comprensivo Centopassi, di cui...

su Luna Nuova di venerdì 29 luglio 2022