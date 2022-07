Villardora, «Il caldo è letale anche per animali domestici e non»

Non solo gli umani, anche gli animali soffrono il caldo. Domestici e selvatici. E possono morire. L’allarme, accompagnato da alcune semplici indicazioni per prevenire i rischi, lo lancia la veterinaria villardorese Denise Patanè: «Negli ultimi giorni ho visto morire per il caldo tre cani e due gatti. Un cane, in particolare, era stato lasciato andare in giardino, l’animale si è sdraiato sotto una siepe all’ombra, ma questo non basta: si è addormentato ed morto per il caldo mentre dormiva». Per il giovane proprietario si è trattato di un dramma emotivo: chi sceglie di avere un animale domestico come un cane o un gatto, infatti, ci si affeziona come ad una persona umana...

Su Luna Nuova di venerdì 29 luglio 2022