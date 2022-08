Cels: addio a Renzo, comunista di Ferro

La bara di legno chiaro, un unico cuscino di girasoli e rose rosse, la bandiera No Tav e il canto di “Bella ciao” e “Hasta siempre comandante”. Fuori, ad accoglierlo, nel piazzale del circolo che con passione ha diretto per tanti anni, il sole del Cels. Sono accorsi in tanti per dare l’ultimo saluto a Renzo Ferro, 73 anni compiuti lo scorso 18 maggio...

Su Luna Nuova di martedì 2 agosto 2022

