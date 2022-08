Collegno, scontro tra auto e scooter: muore 58enne

È tuttora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente avvenuto venerdì mattina, poco dopo le 9, in via Leopardi all’altezza della Clinica della Memoria a borgata Paradiso. Uno schianto tra uno scooter ed un’auto in cui ha perso la vita l’uomo che si trovava in sella alla moto: Fabrizio Fochi, 58enne di Grugliasco, titolare della pizzeria ristorante dell’Aeroclub al Campo Volo di Collegno. Da una prima ricostruzione, pare che entrambi i veicoli stessero...

Su Luna Nuova di martedì 2 agosto 2022