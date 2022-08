Il pieno di Alta Felicità, con tensioni a S.Didero

GUARDA IL VIDEO

Che qualcosa di “strong” sarebbe successo, sabato pomeriggio al cantiere-fortino dell’autoporto di San Didero, si è intuito quando il corteo giunto da Venaus, quartier generale del Festival Alta Felicità, con passeggiata fino a Susa, salita in treno “a bassa velocità”, discesa alla stazione di Bruzolo e nuovamente a piedi fino a San Didero, è uscito dal sottopasso in località Baraccone dividendosi in due spezzoni: il primo, verso il cancello d’ingresso lungo la statale 25, il secondo nella direzione opposta, addentrandosi nei prati e nei boschi che costeggiano il lato est dell’area recintata. Dopo un’oretta di cori e assordanti battiture di recinzioni e guard-rail davanti alla cancellata principale del cantiere, ecco spuntare un oggetto speciale preparato...

su Luna Nuova di martedì 2 agosto 2022