Grugliasco, ultimo saluto al titolare del ristorante dell'Aeroclub

Saranno celebrati sabato 6 agosto alle 9,30 nella parrocchia di San Cassiano a Grugliasco, i funerali di Fabrizio Fochi, 58 anni, titolare del bar-pizzeria dell'Aeroclub di strada della Berlia al Campo Volo di Collegno. Il ristoratore era rimasto vittima dell'incidente avvenuto venerdì 29 luglio a borgata Paradiso a Collegno, all'incrocio tra via Leopardi e via Terracini all'altezza della Clinica della Memoria. Si trovava in sella ad uno scooter che si è scontrato con una Lancia per cause ancora in fase di accertamento. Il rosario sarà recitato venerdì 5 agosto alle 17,30 nella stessa chiesa di Grugliasco.