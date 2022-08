Cosa è cambiato da quando il nostro mare era il Sangone

C’è stato un tempo in cui il fiume scorreva e basta, dimentico e sacro. Era così timido e riservato che qualcuno lo preferiva al mare. Anzi, qualcuno lo chiamava così. Sulle sue rive il torrente Sangone vedeva sfilare costumi, ombrelloni e borse frigo, attendendo l’incedere storto dei bagnanti a piedi nudi sulle pietre ballerine. L’immagine balneare del Sangone ha resistito fino a oggi: stessa spiaggia, stesso fiume. Ma nel frattempo il torrente amico, come tutti i corsi d’acqua, è cambiato. Il Sangone quando s’ingrossa fa paura. Il 15 ottobre 2000 la sua piena era tumultuosa. I bastioni del ponte di Trana sembravano cedere da un momento all’altro. Le spallate delle acque erano violente: il fiume sembrava infestato di mostri e si dibatteva come per...

su Luna Nuova di venerdì 5 agosto 2022