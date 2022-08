L’oro blu della terra: buone pratiche per risparmiare acqua

Non è un segreto che il nostro territorio sia sempre stato interessato da un’alternanza tra periodi umidi ed altri più asciutti e ventosi. Questa peculiarità deriva dalla stessa conformazione morfologica della Val di Susa, che “taglia” la barriera delle Alpi in direzione Est-Ovest. Ne è ben a conoscenza anche la tradizione popolare, tanto da coniare il detto “la ValSusa ò ch’a brusa ò ch’a nìa ò che ‘l vent a la pòrta via” (la Val di Susa o brucia o annega o il vento la porta via). Finora questa peculiarità climatica era sempre riuscita a coesistere con le attività agricole, che in parte ne hanno anche beneficiato in termini di biodiversità vedendo alternarsi, a seconda del versante o della località, varietà mediterranee come la vite, l’ulivo o la lavanda con altre più congrue...

su Luna Nuova di venerdì 5 agosto 2022