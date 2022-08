Un inno alla Goja: le generazioni di Almese accompagnate dalle pozze

Siamo ad Almese, in centro paese: svoltate lungo la discesa che conduce in piazza della Fiera e buttate l’occhio sul muro alla vostra destra, dalla parte opposta della cappella di Sant’Anna e del torrente Messa. Un murales stilizzato ritrae la Goja del Pis. Un dettaglio che non sfugge: il segno di quanto la comunità almesina viva la sua “Goja madre” come un simbolo del territorio. Uno di quelli in cui ci si identifica. Quelli di cui andare fieri, quando si travalicano i confini. Ma un simbolo non è mai tutto lì. È simbolo perché rappresenta, racchiude, abbraccia. Perché allarga la mente verso orizzonti più ampi. E allora anche la Goja del Pis diventa un simbolo esteso delle tante goje (in piemontese “pozze”) che lungo il Messa hanno accompagnato la gioventù di generazioni...

su Luna Nuova di venerdì 5 agosto 2022