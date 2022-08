25 nuovi carabinieri in servizio nella compagnia di Susa

Due marescialli e 23 carabinieri, tutti tra i 20 e i 28 anni, tra cui cinque donne, sono entrati in servizio per rinforzare l'organico della compagnia carabinieri di Susa, guidata dal capitano Federico Mucciacciaro. Accolti questa mattina nella sala consiliare del comune di Susa dal sindaco Piero Genovese, saranno impiegati nel controllo del territorio e in attività di contrasto ai reati predatori, specie verso gli anziani. Sono destinati alle stazioni di Susa, Oulx, Sestriere e Cesana.