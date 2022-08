Alberto Balocco folgorato da un fulmine sulla strada dell'Assietta

Aberto Balocco, amministratore delegato dell’omonima azienda, è morto questo pomeriggio colpito da un fulmine che ha ucciso anche l'amico con cui stava facendo un'escursione in mountain bike sulla strada dell’Assietta, in alta val Chisone. Il manager 56enne era in vacanza insieme a un amico, Davide Vigo, 55 anni, nato a Torino ma residente in Lussemburgo. E’ stato il primo a essere identificato visto che aveva con sé i documenti. La chiamata di emergenza è stata effettuata intorno alle 14 da una persona che transitava sulla strada in automobile e ha individuato i due ciclisti a terra, esanimi, verso il rifugio dell'Assietta. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso alpino e i carabinieri. Nonostante condizioni meteo negative, l'eliambulanza è riuscita a sbarcare l'equipe che ha avviato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria finché è stato possibile soltanto constatare il decesso dei due escursionisti. In attesa dell'autorizzazione alla rimozione delle salme da parte del magistrato, l'eliambulanza è tornata operativa mentre le squadre a terra si sono attivate per il trasporto a valle. In considerazione delle condizioni meteorologiche in zona e delle prime indicazioni del personale sanitario, si può supporre che l'incidente sia avvenuto a causa di un fulmine.