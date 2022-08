Condove: asfaltature dalla Borlera a Pralesio, Sp 200 chiusa a singhiozzo

Per lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, da lunedì 29 agosto a giovedì 1° settembre, dalle 7 alle 19, la Sp 200 che sale sulla montagna di Condove, a causa delle ridotte dimensioni della strada provinciale, verrà chiusa al traffico, per brevi tratti e in modo temporaneo, dal km 2+277 al km 5+730, con deviazione del traffico in loco e percorso alternativo indicato per mezzo di segnaletica. I lavori sono stati affidati dalla Città metropolitana di Torino, ente proprietario della viabilità, alla ditta Cogefa per un importo di circa 120mila euro. Il tratto interessato dai lavori, piuttosto consistenti, va da poco sotto la borgata Borlera fino quasi al bivio per Pralesio, dopo l'Arronco: «Sono quasi 3 km di asfaltatura, in un tratto strada molto frequentato - spiega il sindaco di Condove e vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - dopo i lavori di asfaltatura svolti lo scorso anno a Frassinere, Giagli e a Pralesio, si tratta di un intervento che definirei strutturale che dà un'enorme mano alla viabilità della nostra strada di montagna».