Almese, dalle gomme tagliate alla solidarietà

«Gesti vili, fatti da una o più persone grette e meschine». Così la sindaca Ombretta Bertolo commenta quanto accaduto nei giorni scorsi a don Danilo Magni, Lorenzo Granata e sua moglie Chiara Mottaran. Il fatto è il più classico degli atti vandalici intimidatori: il taglio delle gomme della macchina. Ad accomunare le tre vittime è “Casa Tua”, la struttura di accoglienza di via Giorda 6 già nota come Casa Bimbi, da qualche tempo in gestione all’associazione Comunità Nazareth di cui i tre fanno parte. Loranzo e Chiara sono i responsabili del centro di accoglienza...

Su Luna Nuova di venerdì 2 settembre 2022