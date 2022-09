Chiusa S.Michele: addio Marco Bruno, esempio di bontà e anima di Bessen

Era il ritratto della bontà, Marco Bruno. Quella bontà che prima ancora di averci scambiato qualche parola, percepivi subito nei suoi lineamenti e nel suo sguardo, pulito e limpido. Sempre capace di trasmettere serenità in chi gli stava di fronte, sempre espressione di quel modo d’essere affabile e cordiale nel rapportarsi con gli altri: una vita improntata alla disponibilità verso il prossimo. Un mese è trascorso dalla sua scomparsa, mercoledì 3 agosto, e per tutta la comunità di Chiusa San Michele il senso di lutto e di smarrimento è ancora vivo. Succede per persone come lui, che hanno lasciato un segno profondo in tutto ciò che hanno fatto per il bene comune: la chiesa parrocchiale gremita venerdì 5 per il suo funerale ne è la dimostrazione. Marco da...

su Luna Nuova di venerdì 2 settembre 2022